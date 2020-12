Potenza, Capuano a rischio esonero Un punto nelle ultime otto partite, penultimo posto in classifica. Ecco il possibile sostituto

Un punto nelle ultime otto partite, un successo in nove. La posizione di Ezio Capuano sulla panchina del Potenza, penultimo nella classifica del girone C di Serie C, è fortemente in bilico dopo la sconfitta casalinga (0-1) contro il Catania. L'ex tecnico dell'Avellino, che era subentrato a Mario Somma proprio nove giornate fa, potrebbe essere a sua volta avvicendato dall'ex Rieti, Bruno Caneo.