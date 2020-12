Avellino, Di Somma inibito sino al 31 gennaio 2021 Le motivazioni nel comunicato del giudice sportivo. Il club biancoverde valuta il ricorso

Il direttore sportivo dell'Avellino, Salvatore Di Somma, è stato inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche Federali ed a rappresentare la società nell'ambito Federale sino al 31 gennaio 2021 "perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi rivolgeva ad un assistente arbitrale una frase offensiva." Il dirigente è stato anche sanzionato con un ammenda di 500 euro. Il club biancoverde sta valutando se presentare ricorso, sia per quanto riguarda il diesse, sia per il portiere Antonio Pizzella, squalificato per 4 giornate "perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi spingeva con una spallata un assistente arbitrale la cui caduta veniva impedita solo dalla presenza di altre persone.” si legge anche in questo caso nel comunicato del giudice sportivo. L'eventuale conferma dello stop di Di Somma creerebbe problemi operativi all'Avellino in sede di calciomercato.