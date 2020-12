Verso Avellino-Vibonese, Miceli: "Obbligati alla reazione" Il capitano biancoverde: "Sappiamo bene quanto sia importante giocare qui"

"Dobbiamo offrire una risposta sul campo". Mirko Miceli presenta così Avellino-Vibonese: "Rivedendo gli errori commessi con il Bari aumenta l'amarezza. - ha spiegato il capitano biancoverde - Sul primo gol subito l'errore si è unito a un fallo, sul secondo c'è solo l'errore, da rivedere per capire cosa fare per evitarlo in futuro. Ma dobbiamo guardare avanti e alla prossima sfida".

Il rientro da Bari con lo striscione alla porta carraia: "I tifosi hanno tutto il diritto di esprimere il loro pensiero. Non era il nostro obiettivo tornare con quel risultato. Purtroppo è andata così e siamo obbligati alla reazione. Sappiamo bene quanto sia importante questa maglia e giocare qui ad Avellino. Il confronto in queste ore non è mancato e vogliamo dare ancora di più".

Dall'ottimo match con la Ternana alla debacle di Bari e ora l'ultimo impegno del 2020: "Gli errori ci hanno limitato nello sviluppo della partita rispetto al match con la Ternana. C'è da lavorare per ottenere un pieno riscatto. Domani sarà una sfida importante. La prospettiva del terzo posto c'è e dobbiamo vincere per una pausa che può essere di ricarica verso le gare del prossimo anno. Con la Vibonese sarà una battaglia".