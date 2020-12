Avellino, l'augurio del ritorno dei tifosi sugli spalti È il desiderio di tutti i club per Natale: ritrovare gli spettatori quando sarà possibile

"Sarà un Natale diverso per tutti. L’augurio da parte dell’U.S. Avellino a tutti gli sportivi e gli appassionati del lupo è quello di tornare a giocare davanti al nostro pubblico e festeggiare insieme". L'Avellino spera in un 2021 da protagonista dopo il terzo posto condiviso con Teramo, Catanzaro, Catania e Foggia alla fine dell'anno solare.

È bastato un autogol per firmare la vittoria contro la Vibonese, utilissima alla pausa natalizia dopo un lunghissimo tour de force causato dai casi covid e dai rinvii. L'augurio di ritrovare quanto prima il pubblico sugli spalti unisce tutti i club campani, ma in generale di tutta la Serie C. Ritrovare gli spettatori quando sarà possibile: è la speranza dell'intera Lega Pro per il Natale condizionato dal coronavirus e i classici auguri social sono ancora più forti nelle festività 2020.

Piero Braglia attende novità dal mercato: il tecnico dovrebbe contare su nuove pedine alla ripresa della preparazione, fissata per il 2 gennaio. All'indomani del Capodanno, inizierà il percorso che porterà la squadra biancoverde alla sfida di sabato 9 a Teramo (alle 17.30).