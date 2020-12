Calciomercato Avellino, offerti tre calciatori al Potenza Non solo movimenti in entrata, la difesa irpina è pronta a un restyling. Dossena verso i lucani

Non solo movimenti in entrata. L'Avellino si appresta a effettuare una mini rivoluzione in difesa, preso atto delle difficoltà palesate in più di una circostanza da buona parte degli interpreti, sia a livello caratteriale, sia temperamentale, sia tecnico, ma pure dell'incompatibilità con la linea difensiva a quattro che Braglia avrebbe voluto adottare già dalla scorsa estate. Cambiare in blocco non si può, ma andare avanti così nemmeno. E allora, a fronte di almeno un paio di movimenti in entrata nel pacchetto arretrato, si proverà a sfoltire l'organico di altrettante pedine. Il gol realizzato contro il Monopoli sembrava poter essere il vero inizio di una stagione che finora era stentata a decollare per Dossena che, invece, a Bari si è trovato in balia degli avanti pugliesi contribuendo alla prestazione formato Caporetto della retroguardia irpina. Il centrale è stato offerto al Potenza al pari di Rocchi e Marco Silvestri ed ha incassato il gradimento del presidente Caiata a differenza dei due compagni di squadra. L'ex Cavese potrebbe così fare ritorno proprio tra le file dei blufoncé, Capuano riabbraccerebbe, comunque, il centrocampista, ma accadrà solo se Zennaro, dal Genoa, non arriverà tra le file lucane dove può approdare anche l'ex biancoverde Micovschi. Si vedrà. Intanto, mentre si limano i dettagli per il ritorno di Illanes, arrivano nuovi riscontri sui contatti con l'agente di Baraye, prossimo al rientro alla rientro al Padova dopo il prestito alla Salernitana.