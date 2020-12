Avellino, è fatta per Illanes. Definita anche la prima uscita Calciomercato, primi movimenti per i biancoverdi. Baraye, ecco la delibera che lo avvicina ai lupi

È fatta per il ritorno di Illanes all'Avellino. Il difensore argentino approda in Irpinia dopo una parentesi di 6 mesi in prestito al ChievoVerona, in cui non ha trovato spazio. La Fiorentina è pronta a girarlo ai biancoverdi. Decisiva la volontà del calciatore, che ha declinato la corte dell'Ascoli e di un folto nugolo di club di Lega Pro, in particolare del Catania e del Palermo. Definito pure il rientro all'Atalanta di Riccardo Burgio. Il centrocampista, classe 2001, voluto da Di Somma e bocciato da Braglia continuerà la sua stagione in Serie C cambiando girone. Diverse le società del nord Italia sulle sue tracce. Avellino - Monopoli e Avellino - Vibonese sono state, invece, le occasioni per un fitto dialogo tra l'avvocato Parlato e il direttore sportivo dei lupi in merito a Joel Baraye. Il cursore di fascia mancina ha già giocato con il Padova, dove si appresta a fare ritorno, e la Salernitana, ma può vestire la maglia dell'Avellino grazie alla delibera contenuta nel comunicato numero 292/L del 28 giugno 2020, che consente, in deroga per la sola annata agonistica 2020/2021, il tesseramento e di giocare gare ufficiali per tre diverse società. Si lavora per limare la differenza tra domanda e offerta per quanto riguarda l'ingaggio. Dall'obiettivo numero uno per l'out mancino a idee che perdono consistenza in seguito a precise valutazioni. Chiricò e, soprattutto, Giacomelli, devastanti come esterni di un tridente o trequartista, sarebbero sostanzialmente adattati sulla fascia in un 4-4-2 mentre Eramo ha sempre dato il suo meglio da interno in una mediana a tre. Priorità alla difesa e al centrocampo, ma occhio al guizzo finale per l'attacco. Il sogno è Carretta del Cosenza.