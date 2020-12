Juve Stabia, piace un vecchio obiettivo dell'Avellino La Casertana riabbraccia Hadziosmanovic ed è pronta a definire la prima uscita. Cavese su Mazzeo

Mentre l'Avellino si prepara a incassare il bonus di 200mila euro dall'Empoli, che verrà versato in concomitanza con la decima presenza in Serie B di Parisi, attualmente quota 8; attende Illanes e lavora all'arrivo di Baraye, le altre campane non stanno a guardare. Sponda Casertana, buona nuova sul fronte Covid. Hadziosmanovic, negativo agli ultimi tamponi delle scorse ore, è pronto a tornare in campo dopo le visite mediche. In uscita Valeau, che una volta tornato alla Roma sarà girato ad Alessandria, Carpi, Padova o Pro Vercelli. Con il ritorno alla Cavese di Salvatore Campilongo, il club metelliano ha, invece, annunciato sui propri canali social la composizione dello staff tecnico. Il vice allenatore sarà Antonio Vanacore, il collaboratore tecnico Emanuele Campilongo. L'ex Foggia Mazzeo, ora al Livorno, è in cima alla lista dei desideri per l'attacco. E a proposito di reparto avanzato, la Juve Stabia hamesso nel mirino l'ex Salernitana Leonardo Gatto, ai margini del progetto tecnico della Triestina, vicino all'Avellino nell'esatate del 2016.