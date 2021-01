Calciomercato, su il sipario. Il punto in casa Avellino Il primo acquisto ufficiale è firmato dalla Casertana, che ha ingaggiato un attaccante

Ultimo giorno di riposo per l'Avellino, che domani riprenderà la preparazione in vista della prima gara ufficiale del 2021, in programma sabato 9 gennaio, con calcio d'inizio alle 17,30, al “Bonolis”, contro il Teramo, valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C. Il primo dell'anno coincide anche con la vigilia dell'apertura della finestra invernale di calciomercato, che si concluderà il 2 febbraio 2021 alle 20. Atteso l'annuncio ufficiale del ritorno di Illanes, sempre più vicino Baraye, che si appresta a fare rientro al Padova, dalla Salernitana, e, salvo colpi di scena, proseguirà il suo percorso stagionale in biancoverde. Sistemata la difesa, le attenzioni saranno rivolte al centrocampo dove è caccia aperta a un esterno e un interno. Per quanto riguarda quest'ultimo ruolo si è rivelato, come nelle attese, senza sviluppi il sondaggio per Del Pinto del Benevento, che ha legittime ambizioni di trovare una sistemazione in Serie B. E mentre per il settore nevralgico la Turris tratta Iuliano del Potenza, ha, nel contempo, ufficializzato il primo movimento in entrata la Casertana. Gianluca Turchetta torna a vestirsi di rossoblù. Il Südtirol lo ha ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei falchetti. L'attaccante, classe '91, protagonista all'ombra della Reggia nella stagione 2017/2018, con 7 gol e 5 assist in 33 presenze, non ha nascosto il suo entusiasmo: “Sono felicissimo di riabbraccaire in una città che mi ha dato tanto e che porto nel cuore. Proprio questo legame con Caserta, con la famiglia D’Agostino, la Casertana e i tifosi, mi ha spinto a vestire nuovamente questa maglia.” ha dichiarato attraverso i canali social del club.