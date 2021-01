Calciomercato Paganese, preso un ex difensore dell'Avellino Gli azzurrostellati puntellano il pacchetto arretrato con un calciatore esperto

Incrementare il tasso di esperienza in difesa e a centrocampo. Le linee guida per il mercato invernale della Paganese sono chiare ed ecco il primo rinforzo per il pacchetto arretrato. Preso Francesco Bertolo, centrale, classe '91, svincolato da metà dicembre dopo aver disputato la prima parte di stagione con la maglia dell'Acireale, in Serie D, e maturato un'esperienza di 6 mesi con l'Avellino (7 presenze tra campionato e playoff) dove si era accasato a seguito di una prima parte di stagione al Picerno (18 presenze e un gol).