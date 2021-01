L'Avellino riparte con due buone notizie per Braglia Cinquantesimo ciclo di tamponi nasofaringei per i biancoverdi prima della ripresa, tutti negativi

Mandata in archivio la sosta natalizia, l'Avellino è tornato ad allenarsi questa mattina allo stadio “Partenio-Lombardi”. Sabato prossimo, alle 17,30, i biancoverdi affronteranno in trasferta il Teramo nella diciottesima giornata del girone C di Serie C. Prima di tornare in campo, il “gruppo squadra” ha sostenuto il cinquantunesimo ciclo di tamponi nasofaringei, che ha dato esito negativo per tutti i componenti. L'infermeria, salvo intoppi, sarà presto definitivamente vuota. Lavoro ridotto per Errico, differenziato per De Francesco. Nikolic rientrerà questa sera dalla Croazia.