Calciomercato Avellino, concorrenza dalla B per Micovschi Il punto sulle trattative dei biancoverdi e delle altre cinque campane nel girone C di Serie C

Da domani, sino alle 20 del 2 febbraio, su il sipario sul mercato di riparazione, che offrirà l'opportunità di puntellare o rivoluzionare gli organici. Operare almeno quattro innesti è l'obiettivo dell'Avellino, che attende il via libera del ChievoVerona per il rientro alla Fiorentina di Illanes. Il centrale è pronto alla seconda esperienza in carriera in Irpinia. Costanti i passi in avanti per un altro rinforzo per il pacchetto arretrato, ovvero il terzino sinistro Baraye, di proprietà del Padova. Una volta conclusa la parentesi in prestito alla Salernitana vestirà, salvo colpi di scena, il biancoverde. L'alternativa è rappresentata da Pinna del Catanzaro. Cosenza e Modena contendono, invece, ai lupi il centrocampista De Rose della Reggina mentre, a proposito di ritorni, è possibile quello di Micovschi. L'esterno offensivo lascerà il Genoa. Può fungere pure da trequartista o seconda punta. Attende una chiamata dalla Serie B dove c'è proprio la Reggina sulle sue tracce. In Serie C, l'Avellino è la sua prima scelta. Altro ritorno quello dell'attaccante Turchetta, annunciato dalla Casertana al pari del laterale mancino Del Grosso. I rossoblù contendono, ora, il portiere Marfella, del Bari, alla Vis Pesaro. La Cavese ha sfoltito il settore nevralgico salutando Migliorini, passato al Lavello, e insegue Mazzeo per il reparto avanzato. Il difensore Cannistrà, girato in blufoncé dalla Spal, piace a Catanzaro e Piacenza. Ieri, il primo allenamento dell'anno per la Paganese, che ha inserito nelle retrovie l'ex Avellino Bertolo. L'italo-marocchino Sdaigui è in procinto di lasciare il Gubbio. Il centrale di centrocampo è nel mirino di Foggia, Juve Stabia e Novara. Per la mediana c'è Iuliano del Potenza in cima alla lista dei desideri della Turris.