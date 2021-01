Calciomercato, blitz dell'Avellino: preso il regista È un centrocampista col vizio del gol il primo rinforzo del mercato di gennaio. Arriva dalla A

Giuseppe Carriero è un calciatore dell'Avellino. Il ventitreenne centrocampista, di proprietà del Parma, ha raggiunto l'intesa con il club biancoverde. Carriero, nella scorsa stagione al Monopoli con Fella (29 presenze e 4 gol), era finito nel mirino di un folto nugolo di club di Lega Pro, tra cui la Casertana, che lo avrebbe riportato volentieri all'ombra della Reggia. Tornerà in Campania, ma all'ombra del Partenio garantendo a Braglia la possibilità di avere a disposizione il regista di cui ha dovuto finora fare a meno. L'annuncio ufficiale è atteso a ore. Già da domani Carriero dovrebbe essere aggregato al gruppo in modo da poter scendere in campo sin da sabato prossimo quanto l'Avellino sfiderà in trasferta il Teramo nella diciottesima giornata del girone C di Serie C.