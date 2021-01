Avellino, l'ex diesse De Vito riparte dalla Serie C Ufficiale l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica di un club nel girone B

L'Arezzo (Serie C, girone B) ha annunciato di aver affidato all'ex direttore sportivo dell'Avellino, Vincenzo De Vito, la carica di Responsabile dell’Area Tecnica del club. De Vito, che affiancherà il Direttore Tecnico Roberto Muzzi, è pronto a una nuova esperienza professionale dopo quella nel ruolo di diesse dell’Aversa Normanna, dal 2008 al 2011, e dei biancoverdi, dal 2011 al 2018. De Vito è stato, poi, Capo Scouting al Parma, dal 2018 al 2020, prima di una parentesi al Genoa, conclusasi con l'esonero di Daniele Faggiano, che lo aveva voluto con sé in Emilia e in Liguria. Nei prossimi giorni la conferenza stampa di presentazione.