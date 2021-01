Avellino, è fatta per Carriero e Baraye a titolo definitivo Si attende il via libera del Chievo per Illanes. Stuzzica il 3-4-3, piace un profilo ad hoc

L'Avellino ha raggiunto l'intesa per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista Giuseppe Carriero e del cursore di fascia mancina Joel Baraye. Carriero, in grado di fungere sia da regista, sia da mezzala, si traferisce in Irpinia dal Parma dopo essere stato grande protagonista, nella scorsa stagione, nella cavalcata da outsider, concluso ai playoff, del Monopoli. Baraye, rientrato dal prestito alla Salernitana, dove ha trovato spazio per due soli minuti, si appresta a essere ceduto dal Padova. Il club biancoverde ha investito per rilevare i cartellini dei due ventitreenni, livellando verso il basso l'età media della rosa ed anticipando i tempi per la programmazione anche in vista della prossima stagione, e li vincolerà, ovviamente, con contratti di durata pluriennale. Si attende solo l'annuncio ufficiale mentre, come confermato in diretta a 696 TV dall'amministratore delegato dei lupi, Giovanni D'Agostino, si continuano a intessere i contatti per il ritorno all'ombra del Partenio di Illanes (accordo totale con la Fiorentina e il difensore, manca solo l'ok del ChievoVerona per liberarlo, data la momentanea emergenza nel pacchetto arretrato) e Micovschi dal Genoa. Il modulo di riferimento indicato da Braglia è il 4-4-2, ma date le caratteristiche tecnico-tattiche dei neo-acquisti, e dei papabili a esserlo, non è da escludere la possibilità di una virata sul 3-4-3, che potrebbe, inoltre, configurarsi come modulo alternativo di facile adozione, proprio grazie ai rinforzi, così come il 3-5-2. In tal senso sarebbe funzionale pure Vincenzo Sarno. L'esterno d'attacco di Secondigliano è in uscita dalla Triestina.