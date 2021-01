L'Avellino pensa a Sarno. Bonus Parisi, manca una presenza L'esterno irpino, entrato nel nono match di campionato dell'Empoli, non è più uscito dal campo

Con gli arrivi, ormai definiti, di Giuseppe Carriero (primo allenamento per l'ex Monopoli) per il centrocampo e di Joel Baraye per la fascia sinistra (saranno acquisti a titolo definitivo), l'Avellino pensa a Vincenzo Sarno per il reparto offensivo. L'esterno d'attacco, classe '88, è reduce da una prima parte di campionato da 9 presenze con la Triestina (nel girone B di Serie C) e condizionata dal covid, che l'ha costretto al forfait per oltre un mese. Il profilo di Sarno può rientrare nell'idea di un cambio di modulo lungo la stagione. Con il partenopeo l'Avellino potrebbe optare anche per il 3-4-3 come sistema tattico per il finale dell'andata e il via al girone di ritorno.

Si attendono novità a stretto giro per Julian Illanes: ultimi dettagli per il ritorno del difensore argentino in Irpinia. C'è l'ok della Fiorentina e sembra profilarsi anche il via libera da parte del Chievoverona (Illanes è in prestito nel club veneto, ma non ha mai indossato la maglia dei clivensi).

Intanto, manca una sola presenza di Fabiano Parisi con l'Empoli per determinare il bonus in favore dell'Avellino. La società irpina guadagnerà 200mila euro e l'esterno serinese, sceso in campo ieri dal primo minuto nella trasferta della squadra azzurra a Cosenza, appare destinato a una nuova maglia da titolare (domenica 17 è in programma Empoli-Salernitana).