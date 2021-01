Braglia e il riconoscimento a Di Somma, simpatico siparietto L'ex capitano eletto tra i più duri di sempre in Serie A, il fuori onda del tecnico

Ieri, “La Gazzetta dello Sport” ha incoronato Salvatore Di Somma tra i più duri di sempre della storia della Serie A. Prima della conferenza stampa all'antivigilia di Turris - Avellino, in un simpatico fuori onda, Piero Braglia ha commentato il riconoscimento al direttore sportivo dei biancoverdi: “È vero, è stato tra i difensori più cattivi della Serie A. Se ne so qualcosa? No, no, le sai lui. A me non m'ha mai acchiappato. Non credo proprio.” Risate prima del via alle domande dei cronisti, con un siparietto a testimoniare l'umore sereno e disteso del mister dei lupi.