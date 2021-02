Braglia avverte l'Avellino: "Non è più il girone di andata" Pari (1-1) a Bisceglie, il tecnico volta già pagina: "Contro il Palermo altra partita durissima"

Bisceglie – Avellino 1-1, il commento di Braglia: “Se pensiamo di aver vinto prima di giocare solo perché affrontiamo una squadra di bassa classifica, non andiamo da nessuna parte. Il campo era difficile, abbiamo preso un gol per una nostra disattenzione, abbiamo rischiato anche di perderla con una punizione alla fine e con il palo di Cittadino. Non è più il girone di andata, nessuno ti regala nulla, ogni partita è una battaglia e non conta la classifica; la prima contro l'ultima. IOgni gara è una trappola. Oggi tante squadre hanno perso punti con squadre che lottano per la salvezza. Il Bari con la Cavese, il Catanzaro ha lasciato le penne a Pagani. Noi ci siamo guadagnati questo punto e bisogna andare avanti. Bisogna migliorare e la maturazione passa anche da gare come questa. Il turnover? Trovo corretto l'aver cambiato qualcosa, non possono giocare sempre gli stessi, penso che c'è bisogno di spazio per tutti. Il 4-4-2 l'ho adottato per recuperare la partita, ce l'abbiamo fatta e l'ho utilizzato per tenere larghi i loro quinti. Poi sono ripassato a 3 perché soffrivamo sui calci piazzati, loro erano molto alti e ho messo Rocchi per dare centimetri alla squadra. Il Palermo? Prendiamo atto di questo risultato, tutti pensavano che fosse facile vincere. Noi guardiamo in casa nostra, ora ci prepariamo contro il Palermo che viene da una buona prova contro la Ternana. Sono partite durissime. Non ci sono partite facili.”