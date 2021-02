Juve Stabia - Avellino 0-1, le pagelle Forte sempre più decisivo, Maniero col killer instinct. Arbitraggio disastroso

Juve Stabia - Avellino 0-1, le pagelle.

Marcatore: st 22' Maniero.

Juve Stabia: Russo 6; Esposito 6, Mulè 5, Elizalde 6.5; Garattoni 6.5, Berardocco 5.5, Vallocchia 5.5 (34' st Fantacci sv), Al. Rizzo 6; Orlando 5 (34' st Cernigoi sv); Borrelli 6 (22' st Mastalli 6), Marotta 5. A disp.: Farroni, Bobo, Guarracino, Ripa, Troest, Caldore, Oliva. All.: Padalino 6.5.

Avellino (3-5-2): Forte 7.5; Rocchi 6.5, Miceli 6, L. Silvestri 6.5; Ciancio 6, Carriero 6, Aloi 6, D'Angelo 5.5 (13' st De Francesco 6.5), Tito 5.5 (43' st Baraye sv); Maniero 7 (28' st Bernardotto 6), Santaniello 6.5 (28' st Fella 6). A disp.: Pane, Ag. Rizzo, M. Silvestri, Dossena, Adamo. All.: Braglia 7.

Arbitro: Marini della sezione di Trieste 4. Assistenti: De Pasquale della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto 4 e Fraggetta della sezione di Catania 4.5.

Note: Espulso al 15' st Mulè per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Miceli, Carriero e Tito per gioco falloso; Russo per proteste; Forte per perdita di tempo. Angoli: 8-6. Recupero: pt 1', st 5'. Gara a porte chiuse.