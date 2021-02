Catania - Bari 1-1, l'Avellino può staccare i pugliesi Frattali salva i pugliesi, al 94', parando un rigore a Dell'Oglio. Catanzaro ok (1-2) a Palermo

In caso di successo a Caserta, l'Avellino ha l'opportunità di rendere il suo secondo posto non più solo virtuale, ma effettivo, incamminandosi al turno di riposo con la possibilità di viverlo senza il rischio di un sorpasso del Bari. Nella ventiseiesima giornata del girone C di Serie C, che si completerà stasera (ore 20,30) con il derby al "Pinto", pugliesi di Carrera, infatti, non sono andati oltre l'1-1 a Catania rischiando anche di capitolare in pieno recupero se non fosse stato per un calcio di rigore parato da Frattali a Dall'Oglio. Pugliesi in vantaggio con Cianci, al 35', ma ripresi da Sarao al 64'. Poi l'espulsione per somma di ammonizioni rimediata da Bianco, tra le file dei galletti, e il penalty neutralizzato dall'ex portiere dei lupi. Nel contempo, il Catanzaro si è portato momentaneamente a -6 dai biancoverdi sbancando il “Barbera” col finale di 2-1. Calabresi avanti con Verna, al 27', poi il pari rosanero griffato da Floriano (31'). Di Martinelli, al minuto di gioco numero 80, la rete decisiva. Al 94', espulso Saraniti. Non conosce, invece, soste la marcia della capolista Ternana, che passa a Foggia per effetto delle marcature di Raicevic (26') e Partipilo (63'). I punti di vantaggio sul secondo posto sono di nuovo, almeno per il pomeriggio, 15, ma le fere devono ancora recuperare la sfida in trasferta a Potenza, rinviata per neve.