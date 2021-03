Covid, Monopoli senza pace: i positivi sono 23 A rischio la disputa del match casalingo in programma domenica, alle 15, contro la Casertana

Mentre la Serie C si appresta a discutere la proposta di slittamento della fine del campionato, con conseguente possibilità di posticipo dell'inizio dei playoff, per effetto della saturazione degli slot per i recuperi delle partite rinviate a causa del Covid, arrivano nuovi aggiornamenti da una delle squadre più tormentate dal contagio, il Monopoli. Attraverso un comunicato, il club pugliese ha reso noto che “a seguito di test molecolari effettuati nella giornata di ieri, martedì 23 marzo, è stata riscontrata una nuova positività al Covid-19 di un calciatore”. Attualmente, sono 23 i positivi appartenenti al “gruppo squadra” dei gabbiani, di cui 14 calciatori. La società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare. In forte dubbio la disputa del match in programma domenica, alle 15, allo stadio “Veneziani”, contro la Casertana, valido per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Sempre più verosimile, dunque, il via libera del Consiglio Direttivo di Lega Pro, del prossimo primo aprile, alla dilatazione in avanti dei tempi per la conclusione della stagione regolare.