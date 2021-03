Ternana - Avellino, ora Fella deve tornare a esaltarsi In ballottaggio con Santaniello, l'attaccante potrebbe avere la chance di riscattarsi

L'Avellino prosegue la sua marcia di avvicinamento in vista della gara al “Liberati” contro la Ternana, in programma sabato, con calcio d'inizio alle 15, valida per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. In attesa di comunicazioni ufficiali in merito ai tamponi di controllo effettuati da Bernardotto, Carriero e De Francesco, la certezza sul fronte formazione è rappresentata dal rientro, dopo un turno di squalifica, di Luigi Silvestri. Il centrale palermitano prenderà il posto di Rocchi, a sua volta appiedato per un turno dal giudice sportivo dopo aver sostituito il compagno di squadra in occasione della gara casalinga con la Virtus Francavilla. Davanti a Forte, confermatissimi Miceli e Illanes, migliori in campo domenica scorsa. A centrocampo, appare difficile pensare di poter contare subito su Carriero e De Francesco, anche se dovessero debellare il virus e superare la visita medica, per l'idoneità della pratica sportiva, in tempo utile per una convocazione. Potrebbe, dunque, essere riproposta in blocco la mediana schierata solo qualche giorno fa, dal primo minuto, al “Partenio-Lombardi”, con Ciancio e Tito sulle corsie laterali, Aloi, D'Angelo e Rizzo, in crescita esponenziale, a completare il pacchetto di interni. Il vero punto interrogativo è, così, relativo all'attacco. Maniero sta bene, leader tecnico e carismatico; punto di riferimento per il reparto avanzato e la squadra. Difficile pensare di rinunciarvi contro la capolista. Aperto il ballottaggio tra Santaniello e Fella. La strigliata di Braglia e il solo quarto d'ora finale che gli è stato concesso contro la Virtus Francavilla, potrebbero fungere da molla per far scattare l'orgoglio dell'attaccante salernitano in una sfida in cui i top-player delle squadre saranno chiamati a esaltarsi.