Ternana - Avellino, Lucarelli senza 4 indisponibili Serie C, girone C. Ecco dove vedere la partita tra fere e lupi, in programma domani alle 15

La Ternana ha svolto questo pomeriggio la seduta di rifinitura in vista del match con l'Avellino, in programma domani, alle 15, allo stadio “Liberati”, valida per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Al termine della sessione di lavoro sul campo, il tecnico Cristiano Lucarelli ha comunicato l'elenco dei 24 convocati. Nella lista dei non figurano gli indisponinili Diakite, Ndir, Onesti e Palumbo.

Dove vedere la partita in diretta? Su Cusano Italia TV, visibile in chiaro, in tutta Italia, sul canale 264 del digitale terrestre e in live streaming su Eleven Sports.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Casadei, Iannarilli, Vitali.

Difensori: Boben, Celli, Defendi, Frascatore, Kontek, Laverone, Mammarella, Russo, Suagher.

Centrocampisti: Damian, Furlan, Paghera, Proietti, Salzano.

Attaccanti: Falletti, Ferrante, Partipilo, Peralta, Raicevic, Torromino, Vantaggiato.

La probabile formazione.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Paghera, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. A disp.: Casadei, Vitali, Celli, Frascatore, Laverone, Russo, Suagher, Damian, Salzano, Ferrante, Peralta, Raicevic.