Leone: "Avellino tra le favorite ai playoff" Il ds della Ternana: "I lupi daranno del filo da torcere a tutti"

L'Avellino riparte dopo il ko di Terni, nella gestione del margine sulle rivali. Lupi a +4 sul Bari, a +5 sul Catanzaro: c'è da difendere la seconda piazza nel finale della regular season e gestire anche le risorse della rosa a disposizione di Piero Braglia. Tanto passerà per la sfida in programma sabato. Al “Partenio-Lombardi”, con calcio d'inizio alle 17.30, arriverà il Bari per una gara che dirà tantissimo nel controllo delle operazioni degli ultimi turni di campionato in chiave irpina. C'è attesa per capire i tempi di recupero di Sonny D'Angelo, limitato da noie muscolari e lo staff tecnico spera di recuperare Giuseppe Carriero e Alberto De Francesco.

In collegamento con "0825 - Focus Serie C", appuntamento della domenica sera sul canale 696 TV OttoChannel, il direttore sportivo della Ternana, Luca Leone, si è espresso così sull'Avellino: "Hanno avuto una buona reazione dopo il primo gol subito. - ha affermato il ds delle fere - Potevano far gol con il tiro di Aloi. Se l'Avellino si scopre un attimo, noi siamo micidiali in avanti. Sono stati bravi i ragazzi a colpire in tutte le ripartenze, in maniera impeccabile. Avevano voglia vincere e, quindi, penso si sia visto. Ho visto l'Avellino meglio a Catania, quando hanno perso e mi era piaciuta molto. Devo dire la verità. In altre gare in casa non l'ho vista brillare, come con il Palermo. Con il Potenza, invece, mi è piaciuta. È una squadra che, però, ai playoff darà del filo da torcere a tutti".