Bari, 5 indisponibili e super tandem d'attacco con l'Avellino Nell'elenco dei 22 convocati anche 4 giovani. La probabile formazione di biancorossi

Al termine della seduta di rifinitura svolta questo pomeriggio, il tecnico del Bari, Massimo Carrera, ha diramato l'elenco dei convocati tra cui rientrano, dopo un turno di squalifica, Pietro Cianci e Carlo De Risio. Non saranno a disposizione Cristian Andreoni (infiammazione al tendine d'Achille), Daniele Celiento (fastidio al ginocchio destro), Nicola Citro (lesione al legamento crociato ginocchio sinistro), Alessio Sabbione (fastidio a una caviglia) e Daniele Sarzi Puttini (distorsione alla caviglia destra). Inseriti in lista anche i giovani Giuseppe Dargenio (centrocampista, classe '03), Balla Moussa Manè (difensore, '03), Giovanni Mercurio (attaccante, '03) e Alessandro Pinto (difensore, '02). Sul fronte formazione certo l'impiego in simultanea di Cianci e Antenucci in attacco. Il modulo dovrebbe essere un 3-5-2 speculare a quello dei biancoverdi. L'alternativa è un 4-3-1-2 con l'impiego di Maita sulla trequarti e l'inserimento di Bianco a centrocampo con Semenzato e Perrotta terzini.

L'elenco dei 22 convocati (preceduti dai rispettivi numeri di maglia)

Portieri: 1. Frattali, 22. Marfella, 33. Fiory

Difensori: 3. Perrotta, 6. Di Cesare, 13. Ciofani, 23. Minelli, 24. Pinto, 35. Manè.

Centrocampisti: 4. Maita, 5. Bianco, 9. Rolando, 14. Dargenio, 19. De Risio, 25. Lollo, 29. Semenzato.

Attaccanti: 7. Antenucci, 8. Cianci, 10. Marras, 11. D'Ursi, 18. Candellone, 30. Mercurio.

Le probabili formazioni.

Bari (3-5-2): Frattali; Minelli, Di Cesare, Perrotta; Semenzato, De Risio, Lollo, Maita, D’Ursi; Cianci, Antenucci. A disp.: Marfella, Fiory, Ciofani, Dargenio, Candellone, Bianco, Manè, Pinto, Rolando, Marras, Mercurio. All.: Carrera.