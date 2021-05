Serie C, è fallito un club che si è qualificato ai playoff Concesso l'esercizio provvisorio fino al termine della stagione

La Sambenedettese è fallita. Lo ha deciso il Tribunale di Ascoli. Nominati curatori fallimentari Franco Zazzetta, Massimiliano Pulcini e Francesco Voltattorni. Alla Samb è stato concesso l'esercizio provvisorio fino al termine della stagione. In questo lasso di tempo potranno essere avanzate manifestazioni di interesse per rilevare il club all'asta. La Sambenedettese prenderà, dunque, regolarmente parte ai playoff. Domenica prossima i marchigiani sfideranno il Matelica in trasferta nel primo turno a eliminazione diretta del girone B.