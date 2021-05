Avellino, esce di scena il preparatore atletico Orrù L'indiscrezione raccolta da Ottopagine.it: ecco il motivo

Stando a indiscrezioni raccolte da Ottopagine.it, il preparatore atletico dell'Avellino, Natalino Orrù, avrebbe deciso di non proseguire la sua avventura in biancoverde lasciando lo spogliatoio e interrompendo le sue routine quotidiane dallo scorso venerdì. Alla base della decisione ci sarebbero divergenze di vedute con l'area tecnica su questioni non prettamente relative alla gestione del gruppo. Questo pomeriggio Orrù, che resta comunque legato contrattualmente al club sino al termine della stagione, non si è accomodato in panchina in occasione dell'amichevole con l'Aurora Alto Casertano. La squadra sarebbe stata, così, momentaneamente affidata a Vito Barberio, che ha integrato in corso d'opera lo staff di mister Piero Braglia svolgendo la mansione del recupero degli infortunati. In attesa di eventuali comunicazioni da parte dell'Avellino, che domenica prossima esordirà nel primo turno nazionale dei playoff, si sarebbe, dunque, profilato un nuovo cambiamento all'interno nel team che segue da vicino l'Avellino. Prima della gara casalinga con il Bari si erano, infatti, separate le strade con il dottor Gennaro Esposito.