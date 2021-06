Avellino - Padova, polverizzati i 1000 biglietti. E il tifo si mobilita L'invito della Curva Sud a quanti saranno allo stadio. Bolgia biancoverde all'esterno del Partenio

Come era ampiamente preventivabile, sono stati polverizzati i 1.000 biglietti (600 di Curva Sud, 400 di Tribuna Montevergine), messi in vendita dalle 10 di questa mattina, per assistere ad Avellino – Padova, valida per il ritorno della semifinale playoff di Serie C. Ad annunciarlo il club biancoverde: “Consapevoli che le richieste erano in numero notevolmente maggiore rispetto ai posti a disposizione ringraziamo quanti hanno manifestato la volontà di acquistare i ticket. Non saranno possibili ulteriori vendite o modalità di accesso” ha puntualizzato la società irpina attraverso una nota. A prescindere da chi è riuscito ad accaparrarsi uno dei tagliandi d'ingresso, domani si preannuncia un pomeriggio infuocato. Il tifo irpino si è mobilitato dandosi appuntamento dalle 15, nelle vicinanze del “Partenio-Lombardi”, per far sentire il proprio calore alla squadra e caricarla lungo il tragitto che la condurrà allo stadio in vista del match in programma alle 17,30 (post-gara in diretta su 696 TV OttoChannel al termine della partita). Il direttivo della Curva Sud ha chiesto che venga lasciata libera la zona centrale del settore in segno di rispetto per la scelta di tornare sugli spalti solo quando potranno farlo tutti. L'invito è quello di non esporre striscioni e stendardi in balaustra. “Uniti, compatti, fieri e terroni... Conquistiamo la vittoria!” il grido di battaglia del tifo organizzato, con una evidente e pungente sottolineatura alle discriminazioni di carattere territoriale subite, da parte di alcuni supporter veneti, nel corso della gara di andata.