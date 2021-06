Avellino, le avversarie: riecco Campobasso e Taranto in Serie C Promozioni dalla D per i due club che hanno vinto i gironi F e H

La Serie C riabbraccia il Campobasso e il Taranto. In attesa di scoprire i gironi della terza serie 2021/2022, che per i criteri stabiliti dal consiglio direttivi saranno definiti con divisione nord/centro/sud, l'Avellino guarda all'evoluzione del raggruppamento C, di riferimento per il meridione.

Il Campobasso ha vinto il girone F di Serie D con due turni d'anticipo: quota 71, a +8 sul Notaresco, grazie al successo ottenuto a Rieti con il risultato di 2-1. Primo posto per i lupi molisani, allenati dall'ex Avellino e Salernitana, Mirko Cudini. Il Taranto ha invece vinto il girone H di Serie D. Decisiva la vittoria nell'epilogo stagionale: quota 69 per il club ionico, vincente a Lavello con il risultato di 2-3, e ritorno tra i professionisti dopo 4 anni.

Prende sempre più forma l'organico completo delle partecipanti alla Serie C, ma non mancano i rebus sulla scelta dei gironi per le squadre laziali e abruzzesi. Non resta che attendere gli ultimi verdetti con le promozioni dalla D e la vincente del playoff nazionale tra l'Alessandria e il Padova, decisiva anche per gli equilibri degli altri due raggruppamenti (A e B).