Annullata l'amichevole tra Avellino e Frosinone: i motivi alla base della scelta Due ex calciatori biancoverdi sfideranno i lupi, dalla panchina, nella prossima stagione

L’Avellino ha reso noto che l’amichevole contro il Frosinone, prevista per mercoledì 4 agosto alle 18, presso lo stadio “Benito Stirpe”, è stata annullata per sopraggiunte esigenze tecniche. La richiesta di non disputare il test sarebbe stata del club laziale, che starebbe facendo i conti con una serie di defezioni tali da far propendere per la non disputa della partita. I biancoverdi, che domenica, alle 16,30, saranno impegnati in Molise contro il Campobasso, potrebbero organizzare un altro test contro uno sparring partner nel ritiro di Roccaraso (pur dovendo tenere in conto la necessità di trovare, in breve tempo, una società in grado di garantire il rispetto del protocollo Covid). Mal che vada sarà doppia seduta di allenamento. Intanto, due ex calciatori dell'Avellino sfideranno, dalla panchina, i lupi nella prossima stagione: Salvatore Sullo è il nuovo allenatore dell'ACR Messina e Daniele Cinelli, che sembrava in procinto di tornare all'ombra del Partenio, come allenatore della Primavera, sarà il suo vice.