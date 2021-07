Avellino, dopo difesa e centrocampo anche l'attacco può parlare palermitano Calciomercato. Bernardotto a un passo dal Foggia, si lavora per l'arrivo in biancoverde di Curcio

Il calciomercato entra nel vivo. Si preannuncia un agosto caldo, caldissimo, sul fronte delle trattative in vista dell'inizio della stagione 2021/2022. L'Avellino sta per salutare Gabriele Bernardotto, a un passo dalla cessione in prestito al Foggia, da cui potrebbe fare percorso inverso, a titolo definitivo, l'attaccante Alessio Curcio, trequartista che nell'ultima stagione ha giocato prevalentemente da seconda punta realizzando 14 gol in 33 presenze tra campionato e playoff con la maglia dei satanelli. È caccia ai grandi protagonisti della scorsa stagione tra cui c'è, senza ombra di dubbio, Vincenzo Plescia. Punta centrale, palermitano doc come D'Angelo e Luigi Silvestri, Plescia è reduce da una annata più che positiva con la maglia della Vibonese dove solo qualche acciacco lo ha limitato: 32 partite e 11 reti all'attivo prima del rientro alla casa madre Renate. Sulle tracce di Plescia c'è anche il Catanzaro, che vorrebbe regalarlo a mister Calabro battendo la concorrenza irpina come già accaduto per Bombagi.