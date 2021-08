Avellino, striscioni di contestazione a Mercogliano L'acquisto di Plescia non ha convinto parte dei tifosi e non solo sui social

L'Avellino torna in campo per la seconda amichevole precampionato. Alle 16,30 appuntamento allo stadio “Nuovo Romagnoli” per il test con il Campobasso. Si giocherà in un clima incandescente, letteralmente: attesi 40 gradi, ci sarà da sudare e non solo metaforicamente. Intanto, con il gruppo biancoverde, da ieri sera, c'è Vincenzo Plescia: l'attaccante ha raggiunto il ritiro a Roccaraso per aggregarsi ai suoi nuovi compagni di squadra. Il direttore sportivo Di Somma lo ha prelevato a titolo definitivo dal Renate (contratto triennale) dopo la positiva stagione vissuta in prestito con la maglia della Vibonese: 11 gol in 32 partite. Un acquisto che non ha convinto parte della tifoseria: a Mercogliano, nella notte, sono comparsi striscioni di contestazione nei confronti del presidente D'Agostino e dello stesso Di Somma aI quali viene imputato di non aver, finora, condotto all'ombra del Partenio uno dei grandi nomi trattati. Anche sui social da registrare una sostanziale divisione per quanto riguarda le valutazioni relative al primo innesto nel reparto avanzato: c'è chi ritiene giusto non puntare sui ritorni dei grandi del passato e chi, invece, reputa al di sotto delle aspettative l'arrivo del centravanti palermitano.