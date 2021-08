Scognamiglio: "Ho fortemente voluto l'Avellino. Braglia? Vogliamo ripeterci..." A Roccaraso prima conferenza stampa da calciatore dei biancoverdi per l'esperto difensore

La seconda settimana di ritiro per l'Avellino, a Roccaraso, inizia con la prima conferenza stampa da calciatore dei biancoverdi di Gennaro Scognamiglio. Una trattativa lampo, quella che lo ha portato dal Pescara all'ombra del Partenio: “È stata portata avanti dal direttore Di Somma, dal mio procuratore e da Braglia. Come tutti sapete, il mister conosco da tempo, l'ho avuto come allenatore a Castellammare, abbiamo vinto un campionato di Serie C e anche l'anno scorso mi ha cercato. L'ho trovato ancora più incazzato del solito, ma è il suo carattere e non cambierà mai. Non si discute come tecnico e come persona è eccezionale, ci mette tutto nel suo lavoro, ha vinto tanto in carriera e speriamo di ripetere quanto fatto alla Juve Stabia. Ho accettato l'offerta immediatamente, avevo voglia di cambiare aria, provare nuove emozioni e di giocare in una piazza importante come Avellino. Difesa a tre o a quattro? Non ho problemi di modulo, giocherò dove occorrerà. Sono a completa disposizione”. Scognamiglio, esperienza, fisicità e centimetri in una rosa già competitiva e in uno spogliatoio unito: “Il gruppo è eccezionale, ho seguito l'anno scorso il campionato dell'Avellino e si notava già la compattezza dei ragazzi. Quando c'è coesione parti già con un bel vantaggio”.