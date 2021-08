Avellino, niente Frosinone? Organizzati due allenamenti congiunti In arrivo due giorni di fuoco nel ritiro a Roccaraso con una gara speciale per Maniero

Sarebbe dovuta essere la settimana di Frosinone – Avellino, ma l'annullamento dell'amichevole con i ciociari ha costretto il club biancoverde a un cambio di piani per quanto riguarda il calendario dei test precampionato. L'Avellino ha così organizzato non uno, ma due allenamenti congiunti, che precedono l’esordio ufficiale stagionale, in Coppa Italia, previsto per domenica 8 agosto, alle 18,30, al “Liberati”, contro la Ternana. Domani, alle 17,30, i ragazzi di mister Braglia affronteranno una rappresentativa di giovani militanti tra i campionati di Eccellenza e Serie D. Giovedì prossimo, sempre alle 17,30, i lupi sfideranno l’Equipe Campania, gruppo di svincolati radunato dall’AIC ed allenato dal duo Guglielmo Tudisco – Antonio Rinaldis. Proprio dall'Equipe Campania, la scorsa estate, il direttore sportivo Di Somma pescò Riccardo Maniero. Sarà anche l'occasione, dunque, per vedere all'opera calciatori liberi da vincoli. Entrambi gli allenamenti congiunti si terranno allo stadio comunale di Roccaraso.