Avellino, ceduto un portiere alla Paganese Gli azzurrostellati hanno raggiunto un accordo sulla parola con Castaldo

L'Avellino ha ceduto in prestito alla Paganese il portiere Sabino Pellecchia. L'estremo difensore, classe 2003, si aggregherà alla squadra di mister Raffaele Di Napoli dopo aver svolto e superato i test anti Covid-19. Gli azzurrostellati, a un passo da Castaldo (accordo sulla parola, contratto biennale), hanno, inoltre, raggiunto l’accordo con l'Atalanta per l'acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive di Edoardo Scanagatta. Il diciannovenne difensore, cresciuto nel vivaio orobico, è stato vincolato con un contratto di addestramento tecnico. Superate le vicissitudini legate all'iscrizione al campionato, la Paganese ha, infine, scelto la sede del ritiro precampionato: da domenica prossima, sino al prossimo 20 agosto, tutti in Toscana, a Chianciano Terme, in provincia di Siena. Nella nota località termale e terapeutica, la squadra, lo staff tecnico e sanitario, magazzinieri e dirigenti alloggeranno presso una nota struttura alberghiera specializzata nell'accogliere le squadre di calcio professionistiche. A disposizione di Schiavino e compagni un manto in erba naturale e, a pochi metri dalla stesso, una palestra professionale, SPA e piscine.