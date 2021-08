Ternana - Avellino, ecco tutte le info per la tifoseria biancoverde Sono 642 i biglietti a disposizione dei supporter irpini per la gara di Coppa Italia

La Ternana Calcio comunica che in occasione della gara di Coppa Italia con l’Avellino, in programma allo stadio Libero Liberati di Terni domenica 8 agosto alle ore 18.30, sarà consentito l’accesso al pubblico rispettando la nuova normativa prevista dal decreto legge 105/2021 e dalle indicazioni generali della Figc per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/22 del 1° luglio 2021.

La prevendita inizierà alle ore 16.00 di oggi.

I biglietti saranno disponibili online al sito http://www.vivaticket.com e presso le rivendite ufficiali VivaTicket, di seguito il file con l’elenco dei punti vendita.

RivenditeVivaTicket

I botteghini dello stadio Liberati rimarranno chiusi onde evitare assembramenti. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 16.30.

Saranno aperti i seguenti settori:

Distinti B al costo di euro 14.00, Baby euro 2,00, Kid euro 5.00.

Tribuna B al costo di euro 20.00, Baby euro 2.00, Kid euro 5.00.

Curva Nord e Curva Est “Viciani” al costo di euro 10.00, Baby euro 2.00, Kid euro 5.00.

Curva Ovest (Settore ospiti) al costo di euro 10.00 (+ euro 1.50 per diritti di prevendita).

La tariffa Baby è riservata ai bambini da 0 a 5 anni mentre la tariffa Kid dai 6 ai 12 anni.

Per protocollo Covid 19 non è consentito l’ingresso gratuito per i bimbi da 0 a 5 anni che pertanto dovranno essere muniti di biglietto.

L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di Green Pass valido da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura.

Il Ministero della Salute rilascia la certificazione verde Covid 19 sulla base dei dati trasmessi dalla Regioni e Province autonome relative alla vaccinazione o al risultato al test negativo molecolare/antigenico entro le 48 ore precedenti l’evento o alla guarigione dal Covid 19.

Per i bambini di età inferiore ai 12 anni non è obbligatorio presentare il Green Pass.

Si ricorda inoltre che sempre in ottemperanza al protocollo Covid 19 è vietato introdurre all’interno della stadio striscioni, bandiere o altri materiali. Si comunica altresì che non sarà consentito parcheggiare nei pressi dello stadio Liberati.

Invitiamo tutti i tifosi a rispettare le normative vigenti: uso della mascherina e distanziamento sociale. Inoltre si invitano i tifosi a sedersi esclusivamente ai posto assegnati dai biglietti e contrassegnati dal bollino giallo e, vista la procedura di accesso, a non presentarsi all’ingresso troppo a ridosso dell’inizio della gara.