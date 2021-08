Avellino, Miceli a un passo dalla cessione Il difensore, capitano nella scorsa stagione, è atteso in Puglia. I dettagli

L'Avellino si appresta a salutare Mirko Miceli, a un passo dalla Virtus Francavilla. In Puglia l'affare viene dato per concluso sulla base di un contratto biennale. Il difensore, che in attesa del rientro di Giuliano Laezza, ora alla Reggiana, ha indossato la fascia da capitano per tutta la stagione regolare, ha collezionato 34 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia con la maglia biancoverde. Protagonista di un buon avvio di annata agonistica, nel finale della scorsa è stato superato nelle gerarchie da Dossena, diventato titolare inamoviibile. Trasferimento a titolo definitivo per l'ex Sambenedettese che, al pari di De Francesco, non era stato finora contattato dall'Avellino per il rinnovo del contratto in scadenza. Chiaro segnale della volontà della società irpina di puntare su altri calciatori per il reparto arretrato dove sono già altri due centrali, ovvero Sbraga e Scognamiglio. Salvo colpi di scena Miceli tornerà ad Avellino da avversario tra le file della Virtus, pronta ad affidargli un ruolo da leader nel proprio pacchetto arretrato.