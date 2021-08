Ternana - Avellino, esclusi dai convocati due biancoverdi fuori dal progetto Svelati i numeri di maglia in vista della stagione 2021/2022. Un big cambia, ecco le scelte de nuovi

Sono 22 i calciatori convocati da Piero Braglia per Ternana – Avellino, valida per il turno preliminare di Coppa Italia, in programma alle 18,30, allo stadio “Liberati”. Chi vince affronta il Bologna, il prossimo 16 agosto, nel primo turno. Significative, in chiave mercato, le assenze di Marco Silvestri e Santaniello: se il centrocampista era da tempo ai margini del progetto tecnico, sorprende l'esclusione dell'attaccante, destinato pure lui a lasciare i biancoverdi, ma che non ci si attendeva fosse lasciato fuori per la prima gara ufficiale. Sul fronte formazione da risolvere tre ballottagi: in difesa Sbraga o Luigi Silvestri, ormai pienamente ristabilito dalla frattura al malleolo peronale della caviglia sinistra, ma che potrebbe non essere gettato subito nella mischia; a centrocampo Tito e Mignanelli si contendono una maglia per agire da quinto di sinistra nel 3-5-2 da cui ripartirà il tecnico di Grosseto; in attacco Messina dovrebbe spuntarla su Plescia e Bernardotto (che nelle prossime ore si trasferirà in prestito al Gubbio).

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: 1. Pane, 12. Pizzella, 22. Forte.

Difensori: 2. Rizzo, 3. Tito, 5. Sbraga, 6. Miceli, 13. Dossena, 23. Ciancio, 24. Scognamiglio, 28. L. Silvestri, 33. Mignanelli.

Centrocampisti: 4. Aloi, 8. Mastalli, 10. De Francesco, 20. Carriero, 21. Matera, 27. D'Angelo.

Attaccanti: 7. Bernardotto, 11. Plescia, 18. Messina, 19. Maniero.