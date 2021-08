Ternana - Avellino, gli ultras biancoverd: "Ecco perché non saremo sugli spalti" Comunicato ufficiale del direttivo della Curva Sud in vista della gara di Coppa Italia

Questa sera allo stadio “Liberati”, in occasione del primo turno preliminare di Coppa Italia, l'Avellino non potrà contare sul supportro del proprio tifo organizzato. A tal proposito, in mattinata, il direttivo della Curva Sud ha diramato un comunicato per precisare il perché della scelta di non essere presenti sugli spalti: “A poche ore dalla gara di Coppa Italia, che di fatto sancisce l'inizio della nuova stagione della Nostra Amata, ci teniamo a chiarire la nostra posizione. Ne abbiamo sentite tante: prima i vaccini, poi i green pass, infine il tampone. Ma i dubbi ci assalgono: viaggiamo per 5 ore in 9 in un furgone, muniti di vaccino, green pass e tampone e ci vogliono mettere distanziati, con mascherine, senza striscioni, bandiere, tamburi e megafono. Ma se siamo muniti di tampone e green pass perché dobbiamo stare distanziati? Non sapevamo, inoltre, che uno striscione e delle bandiere favorissero la trasmissione del Covid. Per non ultras l'aggregazione è alla base della nostra essenza e senza aggregazione non ha senso il Movimento. Ci preoccupa che la pandemia possa essere un pretesto per estirpare “la minaccia degli ultras” e per cancellare questa sottocultura. Dalla pandemia alla prevenzione per evitare contagi siamo passati al divieto di portare bandiere e striscioni, al perenne distanziamento e ai posti a sedere. A tutto questo diciamo no per l'ennesima volta e rinunciamo a seguire i nostri amati colori, a queste condizioni. Ma la nostra rinuncia non vuol dire resa. Non conta quanti, conta come!”.