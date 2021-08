Avellino, ecco quando arriva Micovschi. Nuova prima maglia, spunta una data Il punto sul mercato con un retroscena su Curcio. Abbonamenti, si lavora alla nuova campagna

Martedì prossimo, salvo ulteriori ma improbabili slittamenti, Micovschi tornerà a essere un calciatore dell'Avellino e stavolta non più in prestito, ma a titolo definitivo come anticipato lo scorso primo agosto su Ottopagine.it. Braglia avrà così la possibilità di contare su un'altra fondamentale freccia al suo arco e potrà rodare i sincronismi del 3-4-2-1 in cui troverà spazio anche l'ultimo acquisto, in ordine cronologico, Kanoute, chiamato anche a dare il suo contributo a gara in corso confermando la sua attitudine a spaccare le partite. Nel contempo, Di Somma sta lavorando all'arrivo di Curcio dal Foggia. La possibile chiave di volta? Il prestito di Bernardotto e un conguaglio economico calibrato sul contratto in scadenza del trequartista, che, intanto, ha comunicato alla società pugliese la sua volontà di trasferirsi all'ombra del Partenio e si sarebbe pure informato in merito alla possibilità di giocare con la maglia numero 10, attualmente sulle spalle di De Francesco. Il prossimo 22 agosto verranno svelate la nuova prima maglia ufficiale e, probabilmente, i dettagli della campagna abbonamenti. A tal proposito, salvo deroghe di legge, l'ingresso sarà limitato, come in tutti gli altri stadi d'Italia, al 50 per cento degli spettatori rispetto alla capienza complessiva, con obbligo di possesso del “green pass” e disposizione a scacchiera sugli spalti. Verosimile che vengano riproposte, seppur con preventivabili novità, anche le fidelity card per premiare, attraverso una serie di vantaggi, chi ha dato e darà la sua fiducia alla società sottoscrivendo la tessera annuale.