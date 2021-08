Avellino, Micovschi a titolo definitivo: ecco cosa manca per la "fumata bianca" Calciomercato. Il rumeno non vede l'ora di tornare a vestire la maglia biancoverde

In panchina, in occasione di Campobasso – Avellino, c'era anche il neo-acquisto dei biancoverdi, Vincenzo Plescia. L'attaccante ha seguito da bordocampo la seconda amichevole precampionato dei suoi nuovi e futuri compagni di squadra, che hanno pareggiato 2-2 riacciuffando per due volte gli odierni dirimpettai. Ultimo arrivo, ma solo in ordine cronologico. Il calciomercato dei biancoverdi che, proprio a margine dell'acquisto di Plescia, ha diviso parte dei tifosi, non è ovviamente finito qui. È il momento della stretta finale per Claudiu Micovschi che, dipendesse solo da lui, sarebbe già tornato da settimane all'ombra del Partenio. Come vi abbiamo raccontato lo scorso 6 luglio, l'esterno offensivo ha dato la sua parola al direttore sportivo Di Somma rispetto al fatto che non accetterà altre destinazioni in Serie C se non quella biancoverde; ha accettato con grande entusiasmo l'accordo propostogli e non vede l'ora di poter contare sul suo contributo. Di pari passo il Genoa, che non sta convocando Micosvchi per gli allenamenti e non intende rinnovargli il contratto, poiché non rientra nel progetto tecnico, ha dato il suo via libera alla cessione: addirittura a titolo definitivo, anche in virtù degli ottimi rapporti tra il presidenti Preziosi e D'Agostino. Cosa manca, dunque, per celebrare il tanto agognato matrimonio? Il via libera di uno degli agenti di Micovschi, che vorrebbe vederlo di nuovo all'opera in Serie B, nonostante la parentesi non proprio esaltante vissuta con la Reggina (7 presenze, nessun gol). All'Avellino il compito di trovare motivazioni, convincenti, per fargli cambiare idea ed arrivare alla proverbiale “fumata bianca”, soffocata nella cappa del metaforico camino irpino.