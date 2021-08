DIRETTA / Campobasso - Avellino, cronaca testuale in tempo reale Allo stadio "Nuovo Romagnoli" la seconda amichevole precampionato dei biancoverdi

Allo stadio “Nuovo Romagnoli” si gioca Campobasso – Avellino, seconda amichevole precampionato per i biancoverdi: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

(Tocca o clicca qui, aggiorna la pagina o premi F5 per visualizzare gli aggiornamenti in diretta)

Campobasso – Avellino 0-0 (42')

Campobasso (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Tenkorang, Ladu, Candellori; Liguori, Rossetti, Di Francesco. A disp: Zamarion, Martino, Sbardella, Martignetti, Ciocca, Miano, Mancini, Pace, Giunta, Colombo, Troiano, De Biase, Vitali. All.: Cudini.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Scognamiglio; Rizzo, M. Silvestri, Matera, D'Angelo, Tito; Messina, Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Sbraga, Mastalli, Santaniello, Bernardotto, De Francesco, Ciancio, Carriero, Aloi, Dossena, Mignanelli, Capone, Plescia. All.: Braglia.

Arbitro: D'Agnillo della sezione di Vasto. Assistenti: Gregorio della sezione di Isernia e Di Bartolomeo della sezione di Campobasso.

Note: Angoli: 3-1.

Primo tempo

43' - Vanzan libera al tiro Rossetti, attaccante originario di Mirabella Eclano: conclusione dal limite dell'area di rigore, palla fuori di non molto.

39' - Scontro di gioco, Messina colpito alla nuca. L'attaccante si fa medicare e riprende a giocare.

36' - Candellori di testa su invito dalla destra, palla di poco a lato. Forte chiede più attenzione a Luigi Silvestri.

34' - Di Francesco brucia Matera e Luigi Silvestri, cross basso per Liguori che tenta la conclusione di prima intenzione: Scognamoglio salva i lupi prolungando oltre la linea di fondo. Applaudono i tifosi presenti sugli spalti, non più di duecento.

28' - Gioco fermo, le squadre si dissetano. Braglia ne approfitta per dare indicazioni ai suoi.

26' - Rizzo dentro per Messina, che non trova per questioni di istanti l'impatto col pallone.

25' - Marco Silvestri perde palla al limite dell'area di rigore, ci mette una pezza Scognamiglio, che ferma Tenkorang.

23' - Vince l'afa, squadre costrette a idratarsi in più circostanze, partita senza emozioni almeno per il momento.

17' - Messina allarga per Tito, cross basso allontanato dalla difesa molisana.

12' - Azione insistita, Tenkorang non trova l'impatto col pallone su invito dalla sinistra di Vanzan.

11' - Ritmi blandi, continua a regnare l'equilibrio sia in termini di risultato, sia di occasioni (nessuna per parte) finora prodotte.

5' - Fase di studio iniziale. Caldo torrido: 40 gradi sul termometro.

1' - Partiti.

0' - Arrivate le formazioni ufficiali. L'Avellino parte col 3-5-2, che è il modulo alternativo al 4-3-1-2 nei piani di Braglia. Chance dal primo minuto per Marco Silvestri e Messina. Si rivede dall'inizio Luigi Silvestri che completa la difesa davanti a Forte con Miceli e Scognamiglio. Subito in panchina il neo-acquisto Plescia. Il Campobasso dell'ex difensore dell'Avellino, Mirko Cudini, gioca col 4-3-3.

0' - Squadre in campo per il riscaldamento.

Pre-partita

Seconda amichevole pre-campionato per l'Avellino, che allo stadio "Nuovo Romagnoli" sfida il neo-promosso Campobasso dopo aver liquidato per 3-0 il Napoli Primavera.