Avellino, un italo-statunitense per il dopo Miceli Contatti con un roccioso centrale assistito dall'ex calciatore dei biancoverdi Minieri

L'Avellino è in contatto con Davide Bove. Il difensore, classe 1998, potrebbe essere il sostituto di Mirko Miceli, ceduto a titolo definitivo alla Virtus Francavilla. Lo scorso ottobre Bove aveva rinnovato sino al 30 giugno 2023 il suo contratto con il Novara, ma si è ritrovato svincolato in seguito alla mancata ammissione in Serie C dei piemontesi. Con gli azzurri, nell'ultima stagione, giocata col numero 5 sulle spalle, Bove, originario di Benevento, ha totalizzato 27 presenze e messo a segno una rete. Nella precedente annata agonistica, quella 2019/2020, erano stati, invece, solo 5 i gettoni accumulati a causa di problemi cardiaci che lo avevano tenuto lontano dai campi per mesi a scopo precauzionale. Bove, assistito dall'agente Michelangelo Minieri, ex calciatore dei biancoverdi, sarebbe entusiasta di vestire il biancoverde e non è da escludere che si arrivi a un accordo a stretto giro di posta. Se così fosse i lupi andrebbero ad abbassare ulteriormente l'età media della rosa andando a rinfoltire la schiera dei tesserati di proprietà. Si lavora sulla base di un'intesa biennale.