Avellino, ufficiali due cessioni a titolo definitivo La rosa biancoverde si riduce numericamente in vista dell'inizio dell'inizio del campionato

Come anticipato negli scorsi giorni e questa mattina, su Ottopagine.it, l'Avellino ha perferzionato due operazioni in uscita a titolo definitivo. Di seguito i comunicati ufficiali con cui la società biancoverde ha reso noto di aver ceduto il difensore Mirko Miceli e l'attaccante Emanuele Santaniello, che salutano dopo una stagione in biancoverde. Le note seguono a quelle con cui il club irpino ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Marco Silvestri e l'annuncio, imminente, del trasferimento in prestito di Gabriele Bernardotto al Teramo.

Miceli - "L'U.S. Avellino comunica di aver ceduto alla Virtus Francavilla, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Mirko Miceli. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata nel corso della sua permanenza in Irpinia e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Santaniello - "L’U.S. Avellino comunica di aver ceduto alla Turris, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Emanuele Santaniello. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata nel corso della sua permanenza in Irpinia e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".