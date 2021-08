Avellino, preso in prestito un attaccante dalla Serie A Definita l'operazione per il reparto avanzato. In carriera un gol alla Juventus. I dettagli

L'Avellino ha definito l'arrivo di Luca Gagliano, classe 2000, che arriva in prestito dal Cagliari. Per lui 17 presenze e 10 gol con la Primavera dei sardi, due stagioni fa, preludio all'esordio in Serie A dove si è tolto la soddisfazione di realizzare un gol alla Juventus (anche un assist per Simeone per il 2-0 finale, ndr). Lo scorso anno Gagliano ha militato tra le file dell'Olbia totalizzando 19 partite e 1 gol. Centoottantadue centimetri d'altezza, nasce punta centrale, ma può agire anche alle spalle di un attaccante di riferimento. Lo scorso 30 giugno Gagliano è stato ceduto a titolo temporaneo al Brescia, ma qualcosa non ha funzionato e così si è concretizzato il rientro in Sardegna per prendere la strada dell'Irpinia. Gagliano riempie una delle caselle lasciate vuote da Bernardotto e Santaniello, ceduti rispettivamente in prestito al Teramo e a titolo definitivo alla Turris. Resta sempre più da decifrare il tipo di modulo che Braglia andrà ad adottare a margine di un calciomercato che sta regalando diversi cambi di fronte e strategie. Per Gagliano alle porte una stagione importante, in una piazza ambiziosa, per dare un indirizzo preciso al suo percorso professionale.