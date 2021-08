Avellino, un messaggio per Bernardotto e una novità sul rinnovo Ufficiale la cessione in prestito dell'attaccante al Teramo: i dettagli dell'operazione

Nella giornata degli addii, in casa Avellino (Santaniello e Miceli ceduti a titolo definitivo a Turris e Virtus Francavilla; rescissione consensuale con Marco Silvestri) c'è stato spazio anche per un “arrivederci”. L'Avellino ha ufficializzato di aver prolungato l’accordo con Gabriele Bernardotto sino al 30 Giugno 2023 (un anno un meno di quanto si vociferava, ndr) e, contestualmente, di averlo ceduto a titolo temporaneo al Teramo. “La società, pronta a riaccoglierlo la prossima stagione, augura al giocatore un buon prosieguo di stagione” si legge nella nota ufficiale del club biancoverde, che rappresenta una sorta di seguito rispetto alle dichiarazioni rese in conferenza stampa, a Roccaraso, da Bernardotto. In quella circostanza l'ex Vibonese dichiarò di partire nella speranza di tornare cresciuto in modo da giocarsi nuovamente le sue carte all'ombra del Partenio. Un obiettivo da perseguire continuando nel suo graduale e costante percorso di crescita dopo un anno tra luci e ombre, condizionato anche dalla positività al Covid nel momento migliore della sua stagione.