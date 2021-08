Avellino, ufficiale Gagliano. Un altro annuncio in arrivo Il punto sul calciomercato dei biancoverdi all'alba dell'ultimo fine settimana senza campionato

L'Avellino incastra due nuove tessere nel mosaico biancoverde formato 2021/2022. Questa mattina si è aggregato al gruppo l'attaccante Luca Gagliano. Classe 2000, di proprietà del Cagliari, Gagliano è rientrato dal prestito al Brescia, dove sarebbe stato chiuso dall'arrivo di Rodrigo Palacio, ed è stato girato a titolo temporaneo in Irpinia. C'è l'annuncio ufficiale. Gagliano nasce prima punta, ma può fungere anche da seconda o agire alle spalle di un riferimento centrale. In carriera anche un gol in Serie A alla Juventus. Nella scorsa stagione è stato limitato dagli infortunio: 19 partite e una rete con la maglia dell'Olbia (Serie C, girone B). Un elemento versatile per Braglia, che lo ha accolto al “Partenio-Lombardi” prima che iniziasse i test atletici. Preso anche il difensore Davide Bove. Ventitré anni il prossimo 7 novembre, Bove va a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Miceli alla volta della Virtus Francavilla. Un metro e novanta d'altezza, piede sinistro, è nato a Benevento ma ha vissuto a Cervinara ed è da sempre tifoso dei lupi. In giornata la dirigenza tornerà all'assalto di Micovschi sperando di concludere l'estenuante telenovela grazie a una mediazione del Genoa con gli agenti dell'esterno offensivo rumeno.