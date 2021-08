Serie C, torna l'incubo Covid. Alcuni casi positivi nella Juve Stabia Le vespe sfideranno l'Avellino nella seconda giornata di campionato. Preso un portiere dall'Inter

L'incubo Covid torna ad agitare il calcio. La Juve Stabia, che stasera alle 21 sfiderà l'ACR Messina nel primo turno eliminatorio di Coppa Serie C, ha reso noto che l’ultima serie di tamponi a cui si è sottoposto il “gruppo squadra” ha evidenziato alcune positività. I tesserati sono in isolamento fiduciario, secondo le disposizioni vigenti e il club gialloblù si è subito attivata per il rispetto di ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale. Intanto, il club gialloblù ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo dalla FC Internazionale Milano, del portiere Giacomo Pozzer, classe ’01. L'estremo difensore, nato a Mirano, è cresciuto calcisticamente nell'Inter e ha vestito, tra le altre, le maglie del Monopoli e della Lucchese. “Sono molto contento di essere arrivato in una piazza come quella di Castellammare di Stabia. Mi metto subito a disposizione del mister e dei compagni per dare il mio contributo. Non vedo l'ora di vedere i tifosi al Menti e lo stadio pieno” ha dichiarato Pozzer. Nella conferenza stampa della vigilia, Walter Alfredo Novellino si è, invece, soffermato anche sulla sfida con l'Avellino alla seconda giornata di campionato: “Lo scherzo del calendario? Mi aspettavo questa domanda (ride, ndr). È importante pensare a una partita per volta, ma è chiaro che la partita con l'Avellino, alla seconda giornata, ci metterà di fronte a una squadra costruita per fare un grandissimo campionato. Noi, nel nostro piccolo, dobbiamo raggiungere un traguardo importante, che è quello di lanciare tanti giovani che abbiamo inserito in rosa. Gli daremo la possibilità di farsi conoscere, senza dimenticare che abbiamo necessità di fare risultati disputando un buon campionato”.