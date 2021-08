Plescia: "Scetticismo al mio arrivo? Non guardo i social, sono carico a mille" L'attaccante dell'Avellino: "Vi svelo un retroscena dopo Avellino - Vibonese dello scorso anno"

Vincenzo Plescia non vede l'ora di iniziare la sua avventura in biancoverde. L'attaccante, ex Renate, si è tuffato a capofitto nella sua nuova avventura professionale. Così nel post-gara dell'amichevole vinta per 3-0 dall'Avellino contro il Sorrento: “Sono davvero contento di essere qui. I tifosi mi hanno accolto benissimo, sono carico e non vedo l'ora di cominciare. Il gruppo dei calciatori palermitani, composto da Luigi Silvestri, Rizzo e D'Angelo mi ha aiutato a inserirmi velocemente e bene nel gruppo. Li ho ringraziati. Lo scorso dicembre tornammo insieme in Sicilia per le vacanze di Natale, dopo Avellino – Vibonese, e già allora si iniziava a parlare della possibilità che li raggiungessi. L'idea mi affascinava fin da allora. Ringrazio i ragazzi per come mi hanno accolto, ma non di meno tutta la squadra, che si è messa subito a disposizione. Braglia? Sono molto felice di poter lavorare con lui, è uno dei migliori allenatori che ci sono in Serie C. Da lui si può solo imparare. Mi ispiro Cavani. Mi trovo bene sia da punta centrale sia a giocare in tandem con un trequartista alle spalle. Non ho percepito scetticismo al mio arrivo, sono sui social ma non leggo tutto quello che viene scritto. In ogni caso, l'unica cosa che conta è dimostrare sul campo quanto ho voglia di far bene e quanto posso aiutare l'Avellino”.