Kanoute: "Grazie ai tifosi per l'affetto con cui mi hanno accolto" L'esterno d'attacco senegalese: "Amo le piazze calde. Il ruolo? In base agli avversari"

Mamadou Kanoute è stato tra i calciatori presentati al termine dell'amichevole tra l'Avellino e il Sorrento, terminata con il risultato di 3-0 in favore dei biancoverdi: “La trattativa è stata veloce, Avellino è una grande piazza, come Palermo, e quando ti chiamano società del genere non c'è molto da stare a pensare. Conoscevo il direttore Di Somma dai tempi del Benevento, mi ha aiutato ad inserirmi anche qui. Mister Braglia mi ha voluto e non vedo l'ora di ripagare la sua fiducia. Il ruolo? Non importa il ruolo dove gioco, sono un attaccante e mi adatto a tutti i ruoli là davanti. Chiaro, però, che sono più un esterno che una prima punta anche se ho giocato anche come falso nove la scorsa stagione. Il mister deciderà dove farmi giocare, anche in base agli avversari. Sono abituato a rappresentare squadre di piazze calde, soprattutto del Sud. Vengo da Palermo, ho giocato Catanzaro, nel Benevento. Il calore dei tifosi mi piace, mi carica, non mi spaventa o intimorisce. Non posso che ringraziare i tifosi irpini per l'affetto con cui mi hanno accolto”.