Gagliano: "Avellino ha storia e tradizione. Spero solo di stare bene" L'attaccante: "A Olbia problemi fisici, e non solo, mi hanno limitato. Ho voglia di riscatto"

Luca Gagliano è il penultimo arrivato, in ordine cronologico, in casa Avellino. L'attaccante ha salutato il Brescia per trasferirsi in biancoverde e, al termine dell'amichevole con il Sorrento (3-0) non ha nascosto la sua feroce determinazione: “Quella che mi ha portato qui ad Avellino è stata una trattativa rapida. Sono arrivato in una grande piazza, che ha una storia importante e affascinante. Sono felice di aver trovato l'accordo dopo aver salutato il Brescia (sarebbe stato chiuso da Palacio, ndr) con cui ho comunque lavorato intensamente per un mese e mezzo. Ho scelto la numero 9, un numero importante, che mi responsabilizza. Voglio tornare ad alti livelli e riscattare una stagione complicata ad Olbia dove mi sono infortunato, sono stato fuori per mesi, ma ho avuto tanti altri problemi. Sono certo che qui farò bene. Voglio solo stare bene fisicamente per dimostrare appieno il mio valore e riprendere quel percorso che sembra essersi inceppato, per uno scherzo del destino, dopo il gol alla Juventus con il Cagliari. Con questi tifosi potremmo fare grandi cose. Speriamo che già domenica prossima siano tanti”.